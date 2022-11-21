Экономист напомнила россиянам о способах получения пассивного дохода

Экономист Минчичова напомнила россиянам о способах получения пассивного дохода

Кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова напомнила россиянам о способах получения пассивного дохода. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

По словам Минчичовой, для получения пассивного дохода необходимо в том числе и уметь экономить. Например, стоит завести карту с бесплатным обслуживанием, а счета оплачивать наличными без комиссии. Кроме того, можно сэкономить на налогах. «Мы все платим НДФЛ с определенной базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт», — рассказала она.

Помимо этого, можно использовать метод четырех конвертов. Он заключается в вычитании из зарплаты обязательных расходов и распределения оставшейся суммы на четыре конверта по количеству недель. Пятый конверт следует пополнять сэкономленными средствами.

Ранее управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов назвал россиянам более выгодную альтернативу банковским вкладам — облигации. Долгосрочные инвесторы могут получить дополнительный доход за счет того, что, как правило, «длинные деньги» дороже «коротких», пояснил финансист.