Покинувшего Россию Анатолия Белого убрали из спектакля в Израиле из-за невыученной роли

Российского актера Анатолия Белого, покинувшего Россию летом, убрали из спектакля в Израиле. Об этом сообщает StarHit с ссылкой на социальные сети артиста.

Белый должен был сыграть в спектакле «Каренина» в театре «Гешер», однако его сняли с постановки из-за языкового барьера. Актер поведал, что не успел выучить свои реплики на иврите из-за напряженного графика и репетиций в двух других спектаклях.

«Друзья, спешу сказать, что в январе я не играю в театре "Гешер" в "Карениной". На сайте учреждения об этом не написано, нет такой практики. Надо звонить и спрашивать в кассе», — поделился артист, пообещав вернуться к роли в постановке позже.

В августе режиссер Никита Михалков негативно высказался об артистах, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. В частности, он назвал Чулпан Хаматову, Анатолия Белого и Людмилу Петрушевскую монстрами.

Ранее покинувшая Россию группа Little Big распустила коллектив.