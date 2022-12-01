Над граничащим с Украиной российским регионом сработала система ПВО
Власти Белгородской области сообщили о срабатывании системы ПВО в небе над БелгородомСюжетРабота систем ПВО:
В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО», — написал он.
В результате атаки никто не пострадал. Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.
29 ноября глава Белгородской области заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. В регионе до 6 декабря действует высокий уровень террористической опасности.