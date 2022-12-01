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15:21, 1 декабря 2022Россия

Над граничащим с Украиной российским регионом сработала система ПВО

Власти Белгородской области сообщили о срабатывании системы ПВО в небе над Белгородом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Handout / Reuters

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал. Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.

29 ноября глава Белгородской области заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. В регионе до 6 декабря действует высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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