ВСУ обстреляли приграничный российский город и несколько сел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино и двух сел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. Об атаке на приграничный регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По обстрелу Шебекинского округа. Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — объяснил глава региона.

При этом, отметил Гладков, зафиксированы незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях, а в Новой Таволжанке на одном из предприятий оказалась повреждена кровля. Кроме того, есть повреждения газопровода и линий электропередач.

Ранее сообщалось, что после обстрела Шебекино снаряды «Градов» попали в жилой дом, в результате пострадала 11-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).