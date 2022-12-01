У птиц зафиксировали обратный процесс эволюции

The Independent: у страусов и эму зафиксировали обратный процесс эволюции

Ученые из Кембриджского университета и Историко-природного музея Маастриха зафиксировали у птиц процесс обратной эволюции. Об этом сообщает The Independent.

Специалисты провели повторный анализ окаменелого птичьего скелета возрастом 66,7 миллиона лет, который обнаружили на голландско-бельгийской границе еще в 1990-х годах.

Ранее считалось, что подвижные клювы современных птиц, которыми они могут двигать независимо от головы, развились совсем недавно, и первыми они появились у таких птиц, как страусы и эму, у которых были зафиксированы только верхние челюсти. Сегодня примерно 99 процентов всех птиц имеют подвижные клювы.

В новом исследовании оказалось, что подвижные клювы сформировались еще до массового вымирания, уничтожившего динозавров. Это означает, что вместо того, чтобы преодолеть эволюционный разрыв, страусы и эму «эволюционировали назад», чтобы достичь более простой конструкции клюва.

Для этого ученые использовали методы компьютерной томографии для идентификации окаменелых костей с неба в ротовой полости ранее неизвестного вида крупной птицы под названием Janavis finalidens. Эти животные жили в конце эпохи, когда существовали динозавры, и были одними из последних птиц с зубами. Расположение костей показало, что у этого существа был подвижный клюв, который почти не отличался по строению от клюва современных птиц. Авторы подчеркивают, что результаты их исследования иллюстрируют понимание ключевой эволюционной особенности современных птиц.

