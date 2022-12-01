Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 1 декабря 2022Россия

Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась

В Москве женщина потушила окурок о ботинок с горючим и попала в больницу с ожогами

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В Москве 22-летняя женщина потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, россиянка вышла покурить в подъезд дома на Севастопольском проспекте. Там она заметила ботинок и решила использовать его вместо пепельницы. В результате из обуви в женщину вырвалось пламя. Пострадавшая была доставлена в больницу имени Склифосовского с ожогами второй степени.

Как пишут авторы поста, пока неизвестно, откуда взялся ботинок, и что за горючее было внутри.

Ранее Пьяный житель Канска Красноярского края вышел на улицу покурить и едва не сгорел заживо. Как стало известно, во время ссоры любовница облила мужчину самогоном. Когда россиянин зажег сигарету, его одежда воспламенилась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине
Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ
Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор
Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске
Державшие дочь на цепи многодетные родители из России предстанут перед судом
Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Лавров заявил об отсутствии интереса к потолку цен на российскую нефть
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Популярный комик рассказал о противоречивых впечатлениях от родного города
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.