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19:34, 1 декабря 2022Россия

Медведев ответил на призыв главы СНБО Украины уничтожить Россию

Медведев о призыве главы СНБО уничтожить Россию: нет смысла отвечать симметрично на бред

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / ZUMA Press / Globallookpress.com

Призыв главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова «уничтожить Россию» является бредом, отвечать на него симметрично нет смысла. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

1 декабря Данилов заявил, что Россию нужно уничтожить, а не садиться с ней за стол переговоров, так как это недостойно украинского народа.

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев высказался о действиях Вооруженных сил России. По его словам, они продолжают последовательно достигать целей, поставленных перед ними президентом Владимиром Путиным.

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Никита Абрамов
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