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20:15, 1 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство собирающегося за брусникой в тайгу зятя

Под Томском осудят 62-летнего мужчину, зарезавшего зятя вместо похода в тайгу за брусникой

Фото: Shutterstock

Парабельский районный суд Томской области рассмотрит дело 62-летнего местного жителя об убийстве зятя. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 сентября в гости к фигуранту приехал супруг дочери. Они хотели сходить в тайгу за брусникой. Однако вечером мужчины выпили и поссорились. Тогда обвиняемый взял нож и зарезал им родственника.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас подследственный находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что российский адвокат убил зятя из-за денег и расчленил его.

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Екатерина Власова
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