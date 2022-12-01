Силовые структуры
Россиянина осудят за убийство собирающегося за брусникой в тайгу зятя
Под Томском осудят 62-летнего мужчину, зарезавшего зятя вместо похода в тайгу за брусникой
Парабельский районный суд Томской области рассмотрит дело 62-летнего местного жителя об убийстве зятя. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, 19 сентября в гости к фигуранту приехал супруг дочери. Они хотели сходить в тайгу за брусникой. Однако вечером мужчины выпили и поссорились. Тогда обвиняемый взял нож и зарезал им родственника.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас подследственный находится в СИЗО.
Ранее стало известно, что российский адвокат убил зятя из-за денег и расчленил его.