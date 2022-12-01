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12:17, 1 декабря 2022Россия

Российская учительница подралась с девятилетним мальчиком

В Красноярском крае учительница подралась в школе с девятилетним мальчиком

Фото: Shutterstock

В поселке Раздолинск Красноярского края учительница подралась с девятилетним мальчиком в школе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

В ведомстве разъяснили, что к полицейским поступили заявления от преподавателя и родителей учащегося о конфликте.

Российской учительнице и ребенку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, поскольку они говорят о полученных телесных повреждениях.

Правоохранители выяснили, что семья девятилетнего ученика не состоит на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции продолжают разбираться в других обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге учитель биологии произнес перед пятиклассниками речь, в которой рассказал, что может избивать других и ему за это ничего не будет. Дети записали слова учителя на диктофон.

Родители учащихся обратились к руководству школы и потребовали отстранить учителя от работы.

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Анна Щербакова
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