Российская учительница подралась с девятилетним мальчиком

В Красноярском крае учительница подралась в школе с девятилетним мальчиком

В поселке Раздолинск Красноярского края учительница подралась с девятилетним мальчиком в школе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

В ведомстве разъяснили, что к полицейским поступили заявления от преподавателя и родителей учащегося о конфликте.

Российской учительнице и ребенку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, поскольку они говорят о полученных телесных повреждениях.

Правоохранители выяснили, что семья девятилетнего ученика не состоит на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции продолжают разбираться в других обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге учитель биологии произнес перед пятиклассниками речь, в которой рассказал, что может избивать других и ему за это ничего не будет. Дети записали слова учителя на диктофон.

Родители учащихся обратились к руководству школы и потребовали отстранить учителя от работы.