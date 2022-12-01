Российская учительница подралась с девятилетним мальчиком
В поселке Раздолинск Красноярского края учительница подралась с девятилетним мальчиком в школе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.
В ведомстве разъяснили, что к полицейским поступили заявления от преподавателя и родителей учащегося о конфликте.
Российской учительнице и ребенку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, поскольку они говорят о полученных телесных повреждениях.
Правоохранители выяснили, что семья девятилетнего ученика не состоит на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции продолжают разбираться в других обстоятельствах произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге учитель биологии произнес перед пятиклассниками речь, в которой рассказал, что может избивать других и ему за это ничего не будет. Дети записали слова учителя на диктофон.
Родители учащихся обратились к руководству школы и потребовали отстранить учителя от работы.