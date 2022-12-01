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05:12, 1 декабря 2022Культура

Роберт Де Ниро сыграет президента в политическом триллере от Netflix

Актер Роберт Де Ниро сыграет президента в политическом триллере «Нулевой день» от Netflix
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Фото: Lionel Hahn / Keystone Press Agency

Американский актер, обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро сыграет главную роль в сериале «Нулевой день» производства Netflix. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

По информации журнала, подробности сценария неизвестны. Однако источники отмечают, что проект представляет собой политический триллер — Де Ниро сыграет бывшего президента. Netflix информацию не прокомментировал.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix снимет еще один спин-офф сериала «Ведьмак» — он будет посвящен банде «Крысы». Первый спин-офф «Ведьмака», «Происхождение крови» с Мишель Йео в главной роли, выйдет через месяц. Третий сезон оригинального сериала в настоящее время находится в стадии постпродакшена, он должен выйти летом 2023 года.

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Юлия Мискевич
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