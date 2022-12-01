В Петербурге водитель сбил 12-летнего школьника на переходе и попал на видео

В Петербурге гражданин Белоруссии сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге водитель, гражданин Белоруссии, сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе. Происшествие попало на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На появившихся кадрах видно, как мальчик перебегает дорогу. На большой скорости его внезапно сбивает «Газель». От удара ребенка отбрасывает на асфальт, водитель выходит из салона и оказывает школьнику помощь.

Позже выяснилось, что мальчик перебегал дорогу на красный свет. После ДТП его в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Сотрудники полиции начали работать с 45-летним водителем и родителями пострадавшего ребенка.

Ранее сообщалось, что в городе Кингисепп Ленинградской области автомобиль сбил троих несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу.