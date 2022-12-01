Пять человек пострадали в ДТП с такси на юге Москвы
РЕН ТВ: пять человек пострадали в ДТП с такси на юге Москвы
На юге Москвы произошло ДТП с участием такси. Об этом в четверг, 1 декабря, пишет РЕН ТВ.
Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Об их состоянии не сообщается.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
29 ноября стало известно, что ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы. Автомобиль, за рулем которого был 17-летний подросток, на большой скорости врезался в ограждение, в результате чего погибли два человека — водитель и пассажир.