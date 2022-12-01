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08:40, 1 декабря 2022Россия

Пять человек пострадали в ДТП с такси на юге Москвы

РЕН ТВ: пять человек пострадали в ДТП с такси на юге Москвы

На юге Москвы произошло ДТП с участием такси. Об этом в четверг, 1 декабря, пишет РЕН ТВ.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Об их состоянии не сообщается.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

29 ноября стало известно, что ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы. Автомобиль, за рулем которого был 17-летний подросток, на большой скорости врезался в ограждение, в результате чего погибли два человека — водитель и пассажир.

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Евгения Куликова
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