Крупный пожар произошел на складе по производству пластика в Подмосковье

Склад по производству пластика загорелся на площади 450 квадратных метров в Раменском

В подмосковном Раменском на площади 450 квадратных метров загорелся склад по производству пластика. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подмосковье сегодня».

На видеоролике от очевидцев виден огромный столб черного дыма. Предположительно, горят складские помещения в районе предприятия «Рамфуд».

К месту крупного пожара направились сотрудники экстренных служб и пожарные. В МЧС России отметили, что высота горящего строения — пять метров, размер в плане — 60 на 15 метров, передает РИА Новости.

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