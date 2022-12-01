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13:16, 1 декабря 2022Россия

Крупный пожар произошел на складе по производству пластика в Подмосковье

Склад по производству пластика загорелся на площади 450 квадратных метров в Раменском

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В подмосковном Раменском на площади 450 квадратных метров загорелся склад по производству пластика. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подмосковье сегодня».

На видеоролике от очевидцев виден огромный столб черного дыма. Предположительно, горят складские помещения в районе предприятия «Рамфуд».

К месту крупного пожара направились сотрудники экстренных служб и пожарные. В МЧС России отметили, что высота горящего строения — пять метров, размер в плане — 60 на 15 метров, передает РИА Новости.

30 ноября стало известно о пожаре в цехе ТЭЦ-9 в Перми. Трое работников получили травмы различной степени тяжести, один из них скончался, двое других были госпитализированы.

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Анна Щербакова
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