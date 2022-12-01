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16:29, 1 декабря 2022Путешествия

У летевшего из Турции россиянина изъяли 117 ножей на миллионы рублей

Таможенники в «Шереметьево» изъяли у россиянина 117 складных ножей на 3,4 миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Таможенники в московском аэропорту «Шереметьево» изъяли у летевшего из Турции пассажира свыше 100 ножей. Об этом говорится на официальной странице Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что возвращавшийся из Стамбула в Москву 63-летний россиянин прошел регистрацию и проследовал в «зеленый» коридор, где его остановили сотрудники таможни. В ходе досмотра работники аэропорта обнаружили в багаже мужчины 117 складных ножей в упаковках.

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Пассажир пояснил, что они нужны ему «для личной коллекции, обмена и подарков». Общая стоимость задержанного товара составляет примерно 3,4 миллиона рублей.

Сотрудники таможенной службы усмотрели в действиях мужчины признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию») и статьей 16.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Несоблюдение запретов и ограничений»).

Ранее в ноябре таможенники в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» изъяли у летевшего из ОАЭ россиянина четырехкилограммовую золотую цепь. На допросе мужчина заявил, что она предназначена для личного пользования, и что он якобы носит ее на шее. Сообщается, что стоимость ювелирного изделия составляла 10 миллионов рублей.

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Фариза Бацазова
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