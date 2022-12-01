Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:58, 1 декабря 2022Бывший СССР

На Украине начали активно воровать генераторы

Украинские СМИ сообщили о начале активного воровства электрогенераторов в стране

Фото: Unsplash

На Украине начали активно воровать электрогенераторы, установленные для нивелирования последствий отключений энергии, передает украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Неизвестные извлекли генератор из подвала дома на улице Владимира Великого, завернули его в покрывало и увезли на коляске», — сообщило издание, приведя кадры с камеры видеонаблюдения в одном из дворов Одессы.

Кроме того, накануне был украден генератор в населенном пункте Прилиманский Одесского района. Злоумышленники отжали двери продовольственного магазина, проникли внутрь и похитили бензиновый генератор.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
Сегодня
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022

В публикации предупреждают, что эти установки вскоре станут легкой добычей для воров, поскольку их устанавливают либо на улице, либо там, куда несложно проникнуть: в подвалах, чердаках и на крышах домов.

Вечером 30 ноября жители одного из районов Киева вышли на протест в связи с отключениями электроэнергии в их домах и перекрыли дорогу трамваю. На опубликованных кадрах запечатлены вставшие на трамвайных путях люди, они перекрыли дорогу трамваю по бульвару Вацлава Гавела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о планах Запада после окончания кризиса на Украине
В Совфеде прокомментировали предлагаемый в ЕС спецтрибунал над Россией
Москвичка ударила ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора
Сотрудника российского зоопарка осудят за нападение львицы на коллегу
Названы города России с подешевевшей «вторичкой»
Киркоров раскрыл необходимую для своих выступлений еду и собрался сесть на диету
В Иране застрелили праздновавшего вылет сборной с чемпионата мира фаната
Продавщицы магазина попытались отбиться от разбойника веником и попали на видео
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
В российском регионе вертолет совершил вынужденную посадку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.