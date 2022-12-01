На Украине начали активно воровать генераторы

Украинские СМИ сообщили о начале активного воровства электрогенераторов в стране

На Украине начали активно воровать электрогенераторы, установленные для нивелирования последствий отключений энергии, передает украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Неизвестные извлекли генератор из подвала дома на улице Владимира Великого, завернули его в покрывало и увезли на коляске», — сообщило издание, приведя кадры с камеры видеонаблюдения в одном из дворов Одессы.

Кроме того, накануне был украден генератор в населенном пункте Прилиманский Одесского района. Злоумышленники отжали двери продовольственного магазина, проникли внутрь и похитили бензиновый генератор.

В публикации предупреждают, что эти установки вскоре станут легкой добычей для воров, поскольку их устанавливают либо на улице, либо там, куда несложно проникнуть: в подвалах, чердаках и на крышах домов.

Вечером 30 ноября жители одного из районов Киева вышли на протест в связи с отключениями электроэнергии в их домах и перекрыли дорогу трамваю. На опубликованных кадрах запечатлены вставшие на трамвайных путях люди, они перекрыли дорогу трамваю по бульвару Вацлава Гавела.

