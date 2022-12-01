Минобороны заявило, что российские войска поразили установку HIMARS с экипажем в ДНР

Российские войска поразили установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что установка была поражена в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры удара минометчиков Южного военного округа по диверсионно-разведывательной группе Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающей рейд в район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.