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13:30, 1 декабря 2022Россия

Российские войска поразили установку HIMARS с экипажем

Минобороны заявило, что российские войска поразили установку HIMARS с экипажем в ДНР

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские войска поразили установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что установка была поражена в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики (ДНР).

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Ранее Минобороны показало кадры удара минометчиков Южного военного округа по диверсионно-разведывательной группе Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающей рейд в район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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