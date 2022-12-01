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11:27, 1 декабря 2022Ценности

Популярная телеведущая объяснила свою тягу к откровенным нарядам

Британская телеведущая Аманда Холден любит быть объектом споров из-за откровенных нарядов

Фото: Paul Hackett / Reuters

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден объяснила свою тягу к откровенным образам. Интервью с ней приводит издание The Sun.

51-летняя знаменитость призналась, что любит быть объектом споров в соцсетях из-за провокационных платьев и костюмов. «Мне нравится надевать одежду, которую люди не ожидают на мне увидеть», — заявила Холден и добавила, что всегда наряжается исключительно для себя и других женщин, но не для мужчин.

Кроме того, своим внешним видом знаменитость желает вдохновить ровесниц носить любые вещи, вне зависимости от мнения окружающих. «Сейчас мы, наконец, можем отбросить устаревшую мысль о том, какие одежду и прическу разрешено носить в 51 год. Не нужно ставить на себе крест из-за возраста», — призвала звезда и привела в пример стиль актрис Дженнифер Лопес (53 года), Кайли Миноуг (54 года) и Дженнифер Энистон (53 года).

В октябре Аманда Холден отобрала для себя откровенный наряд у несовершеннолетней дочери. Знаменитость заявила, что не разрешила дочери надеть на фестиваль короткий топ, расшитый блестками. «Я бы даже не назвала эту вещь верхом бикини. А девочке всего 16 лет!» — заявила Холден. В то же время она указала, что собирается носить данный предмет гардероба сама.

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Карина Черных
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