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00:01, 1 декабря 2022Экономика

У россиян появилась возможность получить ИНН через «Госуслуги»

Россияне получили возможность встать на налоговый учет через «Госуслуги»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне получили возможность встать на учет в налоговый орган путем подачи электронного заявления через портал «Госуслуги». Согласно пресс-релизу на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 1 декабря.

Теперь физическим лицам могут выдавать ИНН в электронном формате. Чтобы получить документ через «Госуслуги», необходимо заполнить заявление о постановке на учет и подписать его усиленной неквалификационной подписью физического лица (ее можно создать в мобильном приложении «Госключ»).

Получив заявку, налоговый орган формирует свидетельство о постановке на учет. Затем документ получает электронную подпись должностного лица и направляется гражданину через портал «Госуслуги» в формате PDF. В личном кабинете появится уведомление о том, что свидетельство с соответствующим ИНН выдано.

Согласно пункту 2 статьи 84 Налогового кодекса, подать заявление о постановке на налоговый учет можно также при личном посещении налоговой инспекции или по почте заказным письмом.

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Софья Ермакова
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