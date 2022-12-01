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10:55, 1 декабря 2022Среда обитания

Хабенский захотел отсудить миллионы рублей за ремонт

Актер Константин Хабенский захотел отсудить у ремонтников 5,9 миллиона рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский актер театра и кино, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский захотел отсудить у ремонтников несколько миллионов рублей за некачественно выполненные работы. Об этом сообщает StarHit.

Поводом для разбирательств актера стал ремонт. Хабенский и его супруга Ольга Литвинова обратились в компанию «Империя», чтобы обновить интерьер в своей квартире в центре Москвы. Работы оценили в 6,5 миллиона рублей. Однако после того как пара подписала акт приема работ, оказалось, что ремонт был проведен некачественно. Хабенский попросил вернуть деньги.

Вскоре выяснилось, что руководителя компании признали банкротом и начали процедуру реструктуризации его долгов. Актер написал заявление в Арбитражный суд Московской области и попросил включить его в реестр кредиторов должника с суммой в 5,9 миллиона рублей.

Ранее российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева отсудила у производителя мебели 2 миллиона рублей. Она оказалась недовольна работой дизайнера и изначально требовала вернуть 8 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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