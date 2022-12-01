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15:30, 1 декабря 2022Культура

Режиссер фильма «Жизнь Пи» снимет биографическое кино о Брюсе Ли

Режиссер фильма «Жизнь Пи» Энг Ли снимет биографическое кино о Брюсе Ли

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайваньский режиссер и создатель фильма «Жизнь Пи» Энг Ли снимет биографическое кино об актере Брюсе Ли. Об этом сообщает Variety.

Главную роль легенды боевых искусств в проекте исполнит сын режиссера, 32-летний актер Мейсон Ли («Мальчишник в Вегасе-2»). О дате выхода фильма, а также о его названии не сообщается, однако известно, что продюсировать биографическую ленту будет киностудия Sony.

«Брюс Ли, которого не воспринимали ни как стопроцентного американца, ни как стопроцентного китайца, был мостом между Востоком и Западом. Он представил миру китайское кунг-фу, являлся ученым в области боевых искусств и культовым артистом, который произвел революцию как в боевых искусствах, так и в боевиках. Я чувствую себя обязанным рассказать историю этого блестящего, уникального человека», — сообщил Энг Ли.

Кинорежиссер является двукратным лауреатом премии «Оскар» за работы «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». Он также снял такие проекты, как «Разум и чувства», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Халк» и другие.

Ранее испанские ученые назвали причиной смерти Брюса Ли обильное питье воды.

Брюс Ли скончался в Гонконге 20 июля 1973 года. По одной из версий, к отеку мозга и смерти привело принятие препарата «Экваджестик».

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Анастасия Астахова
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