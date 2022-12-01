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12:17, 1 декабря 2022Россия

Медведев заявил о деградации Мюнхенской конференции

Медведев: Мюнхенская конференция, на которую боятся приглашать Россию, деградировала

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Мюнхенская конференция по безопасности, на которую теперь боятся приглашать Россию, деградировала. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, возглавляемая «глупым, близоруким клерком» Кристофом Хойсгеном, Мюнхенская конференция «полностью деградировала». «Теперь они боятся приглашать русских, чтобы не услышать правду», — указал Медведев.

Вместе с тем он отметил, что правда постепенно доходит до европейцев, которых «подставили» их политические лидеры.

Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что Россия откажется участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если ее позовут. Отмечалось, что диалог с западными странами утерян, так как они ведут конфронтационную политику и пытаются строить архитектуру безопасности в Европе без России.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года состоялась в очном формате. Она проходила 18-20 февраля.

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Алина Гончарова
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