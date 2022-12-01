США заключили миллиардный контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины

Пентагон: США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку системы ПВО NASAMS для Украины

США заключили контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Украины. Об этом сообщается на сайте американского Министерства обороны.

Сумма контракта составляет 1 миллиард 216 миллионов долларов. Он включает закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей «для поддержки усилий на Украине», говорится в сообщении Пентагона.

США уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов, и продолжают оказывать Киеву поддержку.