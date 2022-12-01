Генсек НАТО поддержал идею о размещении западных ПВО на Украине

Генсек НАТО Столтенберг поддержал идею разместить западные системы ПВО на Украине

Члены НАТО поддерживают идею разместить западные зенитные системы Patriot на Украине для усиления возможностей украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), но эта инициатива о размещении требует дополнительного тщательного обсуждения. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Мы все согласны с острой необходимостью помочь Украине, в том числе системами ПВО», — заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что также считает важным и необходимым поддержать Украну, чтобы она могла обеспечить техническое обслуживание, боепитание и эффективное функционирование данных систем на территории страны.

Ранее Столтенберг призвал предотвратить выход военных действий за пределы Украины. Он подчеркнул, что поддержка Киева «обходится дорого», однако все равно призвал страны-члены альянса и союзников продолжать оказывать помощь.