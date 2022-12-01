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19:11, 1 декабря 2022Мир

Генсек НАТО поддержал идею о размещении западных ПВО на Украине

Генсек НАТО Столтенберг поддержал идею разместить западные системы ПВО на Украине

Фото: Shutterstock

Члены НАТО поддерживают идею разместить западные зенитные системы Patriot на Украине для усиления возможностей украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), но эта инициатива о размещении требует дополнительного тщательного обсуждения. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Мы все согласны с острой необходимостью помочь Украине, в том числе системами ПВО», — заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что также считает важным и необходимым поддержать Украну, чтобы она могла обеспечить техническое обслуживание, боепитание и эффективное функционирование данных систем на территории страны.

Ранее Столтенберг призвал предотвратить выход военных действий за пределы Украины. Он подчеркнул, что поддержка Киева «обходится дорого», однако все равно призвал страны-члены альянса и союзников продолжать оказывать помощь.

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Виктория Кондратьева
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