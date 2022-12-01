Генсек НАТО поддержал идею о размещении западных ПВО на Украине
Члены НАТО поддерживают идею разместить западные зенитные системы Patriot на Украине для усиления возможностей украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), но эта инициатива о размещении требует дополнительного тщательного обсуждения. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
«Мы все согласны с острой необходимостью помочь Украине, в том числе системами ПВО», — заявил Столтенберг.
Генсек добавил, что также считает важным и необходимым поддержать Украну, чтобы она могла обеспечить техническое обслуживание, боепитание и эффективное функционирование данных систем на территории страны.
Ранее Столтенберг призвал предотвратить выход военных действий за пределы Украины. Он подчеркнул, что поддержка Киева «обходится дорого», однако все равно призвал страны-члены альянса и союзников продолжать оказывать помощь.