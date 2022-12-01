Столтенберг пообещал предотвратить выход военных действий за пределы Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал предотвратить выход военных действий за пределы Украины

Страны НАТО должны сделать все для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы Украины, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Цитату приводит Reuters.

Он подчеркнул, что поддержка Киева «обходится дорого», однако все равно призвал страны-члены альянса и союзников оказывать помощь Украине.

Ранее Столтенберг отметил, что для предотвращения дальнейших ошибок в отношениях с Россией страны НАТО должны избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Он также полагает, что эту ошибку не стоит допускать и с Китаем. Предложения отказаться от использования российских энергоресурсов звучат из разных стран Европы с начала военных действий на Украине 24 февраля. ЕС уже разрабатывает соответствующие планы.