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20:47, 1 декабря 2022Среда обитания

В России захотели изменить условия льготной ипотеки

Центробанк: нет потребности сохранять льготную ипотеку в прежнем виде

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) не видит причин для сохранения после 2022 года льготной ипотеки на новостройки в прежнем виде. О том, что условия программы захотели изменить, пишет РИА Новости со ссылкой на заявления первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой и директора департамента банковского регулирования и аналитики Александра Данилова.

«Безусловно, как антикризисная мера эта программа сработала, и в этих целях потребности в ней нет. Поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности, конечно, тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции», — пояснила Юдаева.

Данилов добавил, что при отмене этого типа госкредитов спрос на рынке жилья перераспределится на другие предложения. «Надо думать, как его (спрос — прим. «Ленты.ру»), может быть, отдельными инструментами стимулировать, но хотелось бы перейти к более адресным инструментам», — уточнил представитель ЦБ.

Ранее эксперты заявили, что будущее рынка ипотеки в России зависит от решения правительства о продлении льготной ипотеки на новостройки со ставкой 7 процентов годовых. Специалисты допускают, что в случае отмены программы может случиться всплеск спроса на жилищные кредиты в 2022 году и падение интереса к ним в 2023-м.

Нина Ташевская
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