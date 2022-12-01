Кремль заявил о потере эффективности ОБСЕ

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что ОБСЕ начала терять свою эффективность

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала терять свою эффективность. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — сказал представитель Кремля.

При этом, отметил Песков, эта ситуация происходит из-за антагонистической позиции по отношению к России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «выкапывают могилу» для ОБСЕ. По его словам, Запад уже долгие годы пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ.