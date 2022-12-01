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11:44, 1 декабря 2022Мир

Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ

Глава МИД России Лавров заявил, что Польша весь год усердно выкапывала могилу для ОБСЕ

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Западные страны «выкапывают могилу» для ОБСЕ, в этом их уличил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции с главой ведомства доступна на YouTube.

«По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса», — заявил он.

По его словам, Запад уже долгие годы пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить «последнюю площадку» для общерегионального диалога.

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Виктория Кондратьева
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