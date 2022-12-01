Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:28, 1 декабря 2022Россия

Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела

Жительница Донецка рассказала, как спасалась от обстрела ВСУ в своей квартире

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Жительница Донецка рассказала, как спасалась при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей квартире в Ворошиловском районе. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам очевидицы, она находилась возле окна, когда прогремел взрыв и посыпались стекла. Женщина легла на пол, затем быстро побежала на кухню и оттуда с трудом добралась до коридора.

Отмечается, что в квартирах многоэтажных домов коридор является местом, где можно относительно безопасно пережить обстрел.
Также сообщается, что в Кировском районе Донецка ракеты, выпущенные из РСЗО «Град», упали возле отдела полиции, были повреждены припаркованные автомобили, но никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сотрудник МЧС Донецкой народной республики погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
В «Зените» оценили отстранение футболистов на шесть матчей за массовую драку
В ЛНР предупредили о желании Зеленского разделаться с соратниками
Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
В офисе Зеленского назвали число погибших с начала военной спецоперации солдат
В Сербии рассказали о позоре Европы
Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Кулеба рассказал о полученных посольствами Украины письмах с угрозами
Макрон назвал условия для определения момента переговоров по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.