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13:36, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Латвии призвали позволить Украине атаковать объекты России

Министр обороны Латвии Ринкевич призвал позволить Украине атаковать военные объекты России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Киеву следует разрешить атаковать военные объекты внутри России, чтобы отразить удары по критической инфраструктуре. С таким заявлением выступил глава Минобороны Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит Newsweek.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам [в России], с которых начинаются эти операции», — призвал он.

По его словам, союзники не должны бояться возможной эскалации положения.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт на территории России. Уточняется, что удары пришлись по селу Суземка в приграничной Брянской области, в результате чего было нарушено электроснабжение.

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Алевтина Запольская
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