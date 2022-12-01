В Латвии призвали позволить Украине атаковать объекты России

Министр обороны Латвии Ринкевич призвал позволить Украине атаковать военные объекты России

Киеву следует разрешить атаковать военные объекты внутри России, чтобы отразить удары по критической инфраструктуре. С таким заявлением выступил глава Минобороны Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит Newsweek.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам [в России], с которых начинаются эти операции», — призвал он.

По его словам, союзники не должны бояться возможной эскалации положения.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт на территории России. Уточняется, что удары пришлись по селу Суземка в приграничной Брянской области, в результате чего было нарушено электроснабжение.