ЦБ рассказал об оттоке миллиардных инвестиций за рубеж

ЦБ: с января по август россияне перевели иностранным брокерам $1,2 млрд

В 2022 году россияне стали переводить больше денег иностранным брокерам —с января по август отток инвестиций оценивается в 1,2 миллиарда долларов, указал ЦБ в отчете «Обзор финансовой стабильности» за второй и третий квартал 2022 года. В будущем эта тенденция может усилиться, предупредил регулятор.

«Переводы осуществлялись преимущественно в дружественные страны. Хотя в абсолютной величине это пока небольшой объем, в долгосрочной перспективе существует риск существенного оттока частных инвестиций в иностранную финансовую инфраструктуру», — указано в документе.

По мнению аналитиков ЦБ, снизить риск оттока инвестиций получится с помощью повышения ликвидности и расширения списка финансовых инструментов, которые номинированы в валютах дружественных стран и доступны на российском рынке.

Регулятор также отметил, что на поведение инвесторов на российском фондовом рынке негативно влияет уход с рынка нерезидентов, располагающих значительным капиталом и готовых поддерживать повышательные тенденции. Кроме того, ухудшает ситуацию блокировка активов в европейской депозитарно-клиринговой инфраструктуре и недостаточная клиентоориентированность ряда финансовых посредников.

В отчете ЦБ также предупредил о риске «заражения» российской экономики из-за глобальной рецессии. По мнению регулятора, основной фактор глобальных рисков — рекордное ускорение инфляции, которое вынуждает центральные банки ведущих стран проводить довольно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.