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18:53, 1 декабря 2022Россия

В Госдуме наградили паралимпийцев и волонтеров

В Госдуме наградили победителей и призеров летних игр паралимпийцев «МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике заявил об этом на награждении победителей и призеров летних игр паралимпийцев «МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ» и волонтеров, проявивших себя в добровольческих проектах. Мероприятие состоялось в преддверии двух праздников, Всемирного дня паралимпийцев — 12 декабря и Международного дня добровольцев — 5 декабря.

«Волонтеров и спортсменов объединяет удивительная сила духа. Каждый из них вдохновляет окружающих на что-то хорошее. Решение об отстранении нашей сборной совершенно несправедливо. Каким нужно быть аморальными и бесчестными людьми, чтобы поступить так. Соревнования для паралимпийцев в итоге провели на территории России под девизом «МЫВМЕСТЕ.СПОРТ». Проявить уважение к вам, к вашему труду была наша святая обязанность. В движении «МЫВМЕСТЕ» сегодня участвуют миллионы людей, в самых разных форматах. Кто-то помогает обучаться спорту, кто-то реализует социальные программы, это дает чувство плеча, ощущение, что кому-то не всё равно. Каждый может по-своему сделать что-то для окружающих, а выиграет от этого вся страна», — сказал Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ.

Вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта слепых Ольга Семенова поблагодарила за оказанное внимание. «Наши спортсмены были полностью готовы выступить на паралимпийских играх в Пекине, однако 2 марта было принято решение об отстранении сборной. Благодаря нашему Правительству, в России уже прошло больше 30 соревнований с привлечением иностранных спортсменов из дружественных стран. Мы благодарим всех за эту поддержку. Мы вместе», — сказала Ольга Семенова.

Награды получили тренеры, врачи и спортсмены сборных команд по хоккею-следж, керлингу, а также волонтеры благотворительного фонда «Банк еды «Русь», ВСКС, отряда «ЛизаАлерт», Российского Красного Креста, добровольцев организаций «Волонтеры медики» и «Волонтеры Культуры», представителей Молодежных палат.

Свои подарки награжденным волонтерам подготовили и представители проекта «Другое Дело», они подарят каждому волонтеру по 5 000 баллов, на которые можно оформить полугодовую подписку на множество известных онлайн-сервисов, а старшему поколению даст возможность посетить разные организации с персональным экскурсоводом.

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Татьяна Романова
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