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09:43, 1 декабря 2022Мир

В США рассказали о планах Запада после окончания кризиса на Украине

Экс-глава ЦРУ генерал Петреус признал, что кризис на Украине закончится переговорами
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США и страны Европы будут участвовать в диалоге России и Украины после окончания конфликта. О панах Запада рассказал экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус газете Tagesspiegel.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. (...) Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. (...) Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — пояснил он.

Ранее бывший сотрудник американской разведслужбы Филип Джиральди обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Джиральди заявил, что поведение украинского лидера после инцидента с падением ракеты на территории Польши было явной попыткой заставить Североатлантический альянс задействовать пятую статью своего устава. «Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт», —заявил он.

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Виктория Кондратьева
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