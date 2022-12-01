В США рассказали о планах Запада после окончания кризиса на Украине

Экс-глава ЦРУ генерал Петреус признал, что кризис на Украине закончится переговорами

США и страны Европы будут участвовать в диалоге России и Украины после окончания конфликта. О панах Запада рассказал экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус газете Tagesspiegel.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. (...) Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. (...) Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — пояснил он.

Ранее бывший сотрудник американской разведслужбы Филип Джиральди обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Джиральди заявил, что поведение украинского лидера после инцидента с падением ракеты на территории Польши было явной попыткой заставить Североатлантический альянс задействовать пятую статью своего устава. «Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт», —заявил он.