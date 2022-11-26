Экс-офицер ЦРУ обвинил Зеленского в попытке втянуть США в конфликт с Россией

Экс-офицер ЦРУ Джиральди обвинил Зеленского в попытке втянуть США и НАТО в конфликт с РФ

Бывший сотрудник американской разведслужбы Филип Джиральди обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью экс-офицера ЦРУ YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди заявил, что поведение украинского лидера после инцидента с падением ракеты на территории Польши было явной попыткой заставить Североатлантический альянс задействовать пятую статью своего устава. «Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт», — цитирует бывшего разведчика агентство.

При этом Джиральди отметил, что в украинском происхождении ракеты нет сомнений, так как траектория их полета отслеживалась, а в российском арсенале нет боеприпасов подобного типа. Он также подчеркнул, что заявления Киева о якобы причастности Москвы к ЧП были необоснованными и противоречили имеющимся фактам.

Падение ракеты в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, произошло 15 ноября. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда. При этом Украина обвиняла в атаке Россию.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова заявил, что упавшая в Польше ракета не принадлежит Киеву. «У наших военных есть информация, согласно которой это не наша ракета», — заявил дипломат.