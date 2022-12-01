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10:37, 1 декабря 2022Силовые структуры

Арестованный за хулиганство россиянин сумел сбежать из суда

В Пятигорске из здания суда сбежал арестованный за хулиганство мужчина

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Из здания Пятигорского городского суда сбежал арестованный за хулиганство мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел днем 31 октября, но известно о нем стало лишь сейчас.

Мужчина был задержан полицейскими за нецензурную ругань в общественном месте, при этом он не реагировал на замечания правоохранителей. Его доставили в суд, который признал задержанного виновным в мелком хулиганстве и постановил отправить на трое суток под административный арест.

Однако до изолятора временного содержания трое силовиков не смогли его довезти. Хулиган сумел сбежать из суда.

В правоохранительных органах началась служебная проверка в связи с побегом нарушителя.

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Любовь Ширижик
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