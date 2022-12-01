Арестованный за хулиганство россиянин сумел сбежать из суда

В Пятигорске из здания суда сбежал арестованный за хулиганство мужчина

Из здания Пятигорского городского суда сбежал арестованный за хулиганство мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел днем 31 октября, но известно о нем стало лишь сейчас.

Мужчина был задержан полицейскими за нецензурную ругань в общественном месте, при этом он не реагировал на замечания правоохранителей. Его доставили в суд, который признал задержанного виновным в мелком хулиганстве и постановил отправить на трое суток под административный арест.

Однако до изолятора временного содержания трое силовиков не смогли его довезти. Хулиган сумел сбежать из суда.

В правоохранительных органах началась служебная проверка в связи с побегом нарушителя.