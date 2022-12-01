Власти Москвы рассказали о строительстве 18 новых поликлиник

Анастасия Ракова: в Москве ведется строительство 18 новых поликлиник

В Москве в рамках масштабного проекта по развитию медицинской инфраструктуры, в том числе амбулаторного звена здравоохранения, строятся 18 зданий общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Все новые поликлиники будут соответствовать требованиям нового московского стандарта, отметила она.

Наряду с реализацией программы капитального ремонта столичных поликлиник мы продолжаем строительство новых зданий. Сейчас работы ведутся на 18 объектах. Их общая площадь составляет почти 170 тысяч квадратных метров. Каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту, который при этом учитывает все требования нового московского стандарта. Все эти здания будут современными и функциональными. Запуск в работу новых корпусов позволит снизить нагрузку на существующие учреждения и повысить доступность и качество медицинской помощи для десятков тысяч москвичей Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Самым большим из 18 строящихся зданий станет семиэтажное сооружение на Дмитровское шоссе — его общая площадь составит 15,1 тысячи квадратных метров. Второе по масштабам — будущее пятиэтажное медучреждение на ул. Радиальной площадью 12 тысяч квадратных метров. Замыкает тройку поликлиника на Синявинской улице площадью 11,8 тысячи квадратных метров.

В соответствии с новым московским стандартом наиболее посещаемые кабинеты в новых поликлиниках будут находиться на нижних этажах здания, а менее посещаемые и административные — на верхних, чтобы пациентам меньше приходилось перемещаться по лестницам и на лифтах. Кроме того, в зданиях создадут уютные зоны ожидания с удобными диванами, телевизорами и пурифайерами для подачи питьевой воды, а в детских и детско-взрослых поликлиниках обустроят игровые зоны для маленьких пациентов. Поликлиники будут светлыми и просторными.

18 новых поликлиник строится в Москве

Во всех новых поликлиниках в кабинетах врачей будет установлена комфортная мебель, современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, маммографы, а в головных зданиях — аппараты КТ и МРТ. Также предусмотрены отдельные гардеробные, душевые, комнаты отдыха и приема пищи для персонала.

Вокруг зданий обустроят тротуары с удобными спусками для передвижения маломобильных граждан, парковки, пешеходные зоны, высадят деревья и кустарники. Все растения, которые будут расти у поликлиник, подобраны с учетом рекомендаций аллергологов. Рядом с детскими и детско-взрослыми поликлиниками, где позволяют площади, оборудуют игровые площадки.

