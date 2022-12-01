Глава Минэкономики ФРГ признал причастность к потерям России на Украине

Министр экономики ФРГ признал, что подписал документ об использовании ВСУ немецкого оружия

Министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Stern признал, что лично подписал документ, позволяющий Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое оружие против российских солдат.

В беседе с журналистами глава ведомства подчеркнул, что Киеву необходимы военные поставки.

«И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет — в том числе от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении стоит моя подпись», — рассказал Хабек о причастности к гибели российских солдат.

Ранее представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что в общей сложности Германия предоставила Украине 56 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что страна привержена постоянной поддержке Украины.