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15:23, 1 декабря 2022Россия

Сотрудника автомойки в Москве насмерть придавило воротами в первый рабочий день

На Хорошевском шоссе в Москве мужчину насмерть придавило воротами автомойки

Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Сотрудник автомойки на Хорошевском шоссе в Москве погиб в свой первый рабочий день. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации авторов поста, 33-летнего мужчину насмерть придавило автоматическими воротами здания, когда он проходил мимо рольставней.

Информацию о гибели мужчины подтвердила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что контролируют ход проверки по факту гибели россиянина. На месте происшествия находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.

Ранее на стройке в Тукаевском районе Татарстана погиб 41-летний монтажник. Мужчину насмерть придавило трубой, которая упала на него во время работы с угловой шлифовальной машиной.

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Константин Лысяков
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