Сотрудника автомойки в Москве насмерть придавило воротами в первый рабочий день

На Хорошевском шоссе в Москве мужчину насмерть придавило воротами автомойки

Сотрудник автомойки на Хорошевском шоссе в Москве погиб в свой первый рабочий день. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации авторов поста, 33-летнего мужчину насмерть придавило автоматическими воротами здания, когда он проходил мимо рольставней.

Информацию о гибели мужчины подтвердила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что контролируют ход проверки по факту гибели россиянина. На месте происшествия находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.

Ранее на стройке в Тукаевском районе Татарстана погиб 41-летний монтажник. Мужчину насмерть придавило трубой, которая упала на него во время работы с угловой шлифовальной машиной.