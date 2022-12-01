Пассажир самолета напал на стюардессу и придушил ее за просьбу занять место

Летевший на Мальту пассажир самолета EasyJet схватил стюардессу за горло и пошел под суд

Пассажир самолета признал в суде свою вину за нападение на стюардессу авиакомпании EasyJet во время полета. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Манчестера на Мальту. Во время полета 51-летний Колин Смит, летевший на отдых с возлюбленной, выпил слишком много виски и начал вести себя агрессивно.

Когда стюардесса увидела, как турист поднимается со своего места, чтобы пойти в туалет, она попросила его занять свое место, поскольку в это время самолет снижался и горело световое табло «пристегните ремни». Однако Смит разозлился, схватил двумя руками сотрудницу авиакомпании за горло и начал душить.

Бортпроводница оттолкнула его, и пассажир упал на сидящих рядом попутчиков, которые начали сдерживать его, чтобы он снова не набросился на члена экипажа. В этот момент стюардесса спросила у сопровождавшей Смита женщины, нет ли у него психических отклонений, на что та ответила: «Я говорила ему не пить этот виски».

Спустя неделю после случившегося нарушитель был задержан и допрошен. Он признался полицейским, что выпил три четверти бутылки виски и был пьян «на 9 из 10». Уточняется, что инцидент произошел в марте, однако судебные слушания по этому делу продолжаются до сих пор. На последнем заседании Смит признал свою вину в нападении на стюардессу.

В октябре в США пассажир, летевший первым классом авиакомпании American Airlines, напал на бортпроводницу из-за просьбы надеть маску и был задержан полицией. Инцидент произошел на рейсе 976 из Нью-Йорка в штат Калифорния. Как рассказали очевидцы, во время спора американец замахнулся на бортпроводницу и дважды ударил ее по лицу кулаком.