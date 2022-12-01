Бывший российский прокурор протаранил 12 машин во дворе и попал на видео

В Ростове-на-Дону экс-прокурор попытался припарковаться во дворе и протаранил 12 машин

В Ростове-на-Дону бывший прокурор протаранил 12 машин, пытаясь найти место для парковки, и попал на видео. Запись в четверг, 1 декабря, публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно, как мужчина въезжает во двор на иномарке Kia Sorento и в процессе движения задевает припаркованные у тротуара автомобили. Несмотря на происходящее, россиянин продолжает движение по кругу.

Известно, что инцидент произошел на Таганрогской улице. После того как на место приехали полицейские, экс-прокурор отказался от освидетельствования, пересел на пассажирское кресло и был привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пьяный глава отдела МВД устроил массовое ДТП с тремя пострадавшими.