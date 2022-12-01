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20:52, 1 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о поиске возможностей получения ракет для ПВО

Глава Минобороны Украины Резников заявил о поиске возможностей получения ракет для ПВО

Фото: РИА Новости

Украина обсуждает с Западом получение ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300. О поиске возможностей новых поставок заявил министр обороны республики Алексей Резников, передает ТАСС.

«Персонально со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении тоже есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов», — сказал он во время брифинга в Одессе. По словам министра, указанные ПВО «очень удачно работают». Резников уточнил, что на Украине данное вооружение не производилось, включая ракеты С-300, поэтому в стране используют запасы.

Ранее украинское Минобороны сообщило о начале серийного производства снарядов калибра 152 миллиметра для артиллерии. Как утверждают в оборонном ведомстве, первую партию отправят войскам уже в ближайшие дни. Украинские эксперты заявляли, что до настоящего момента в стране отсутствовало собственное производство 152-миллиметровых снарядов, а армия республики использовала только те боеприпасы, которые остались со времен СССР или те, что поставили Киеву западные страны.

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Кристина Есикова
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