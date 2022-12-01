Экспорту удобрений из России предсказали снижение

Российские производители удобрений спрогнозировали снижение экспорта на 17% в 2022 году

По итогам текущего года объем поставок российских удобрений за рубеж может значительно сократиться, считают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Прогнозы организации озвучил ее директор Максим Кузнецов, передает ТАСС.

«Экспорт минеральных удобрений с 2013 года вырос почти на 28 процентов, практически до 38 миллиона тонн в физическом весе в 2021 году. Однако в 2022 году ожидается снижение экспорта к 2021 году на 17 процентов», — сказал он.

Кузнецов объяснил, что такая ситуация может сложиться из-за западных санкций. В частности, отечественные производители уже ограничены в поставках из-за трудностей с финансовыми операциями, отказов в страховании грузов и дефицита мощностей для перевалки минеральных удобрений после того, как порты Прибалтики оказались недоступными для российских поставщиков. «Сейчас в российских портах грузить сыпучий и жидкий аммиак невозможно, отмечается отсутствие мощностей для перевалки опасных минеральных удобрений», — уточнил глава ассоциации.

При этом, согласно данным РАПУ, производство основных видов минеральных удобрений в России растет стремительными темпами. «С 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, объем производства вырос на 43 процента — до 26,3 миллиона тонн действующего вещества», — отметил Кузнецов. Он считает, что к 2030 году будет выпущено 8,8 миллиона тонн действующего вещества.

Ранее президент страны Владимир Путин заявлял, что страна готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки и сотрудничеству со всеми «без исключения» партнерами в этой области. Кроме того, глава государства одобрил инициативу главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений, которые компания готова поставить бесплатно.