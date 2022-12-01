Российское общество «Знание» примет участие в ключевых событиях Росмолодежи в Манеже

Российское общество «Знание» выступит партнером цикла мероприятий в Доме молодежи, которые организованы Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и пройдут в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 4 по 23 декабря.

Более 30 тысяч юношей и девушек из всех регионов страны станут участниками и зрителями на мероприятиях, среди которых Международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», вручение национальной премии «Патриот-2022», Всероссийский студенческий форум «Твой ход», первый съезд Российского движения детей и молодежи, вручение Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».

Дом молодежи объединит ряд общественно значимых событий в сфере молодёжной политики, и в эти дни в Московском Манеже откроется студия Российского общества «Знание», чтобы дать возможность участникам и гостям мероприятий поделиться опытом, своими идеями и вдохновляющими историями успеха с широкой аудиторией. Трансляция всех мероприятий будет доступна на сайте Общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте.

«Общество «Знание» всегда охотно поддерживает значимые для молодежи события, так как именно на таких площадках собираются выдающиеся личности, которые способствуют прогрессу России в политике, бизнесе, науке, спорте, общественной деятельности, сфере культуры и искусства. Эти активные, талантливые и неравнодушные люди с удовольствием делятся своими идеями и вдохновляют других. Потому что, объединяясь вместе, обмениваясь опытом и поддерживая друг друга можно гораздо быстрей двигаться вперед. И Общество «Знание» с удовольствием предоставляет им трибуну для выступлений, чтобы их услышали и увидели как можно больше россиян во всех уголках нашей страны, ведь яркие идеи и опыт лучших из лучших должны быть доступны каждому», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Просветительские лекции, просмотры фильмов и другие события начнутся в студии Общества «Знание» в Доме Молодёжи 4 декабря. Затем с 5 по 7 декабря студия Общества «Знание» будет работать в рамках Международного форума гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ».

Форум соберет более 10 тысяч молодых людей из 45 стран и 89 регионов Российской Федерации, представителей самых разных сфер — бизнеса, науки, медиа, благотворительности, меценатства. Новые лица современной России и лидеры консолидации общества из разных государств, готовые действовать в непростых условиях, объединятся для поиска единомышленников и партнеров в реализации своих идей и проектов.

Также в рамках форума «#МЫВМЕСТЕ» Общество «Знание» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» впервые представят зрителям совместно снятый документальный фильм «Костный мозг: что мы о нем знаем?» о донорстве костного мозга. Показ пройдет на специально оборудованной площадке — в социальном кинотеатре форума. На премьере будут присутствовать доноры и ведущие медицинские специалисты страны. После просмотра фильма они примут участие в тематической дискуссии. А участники форума смогут вступить в реестр доноров костного мозга, чтобы, возможно, спасти чью-то жизнь.

9 декабря в рамках Всероссийского патриотического форума и торжественной церемонии вручения национальной премии Росмолодежи «Патриот – 2022» состоится просветительский марафон «День Героев Отечества». В студии Российского общества «Знание» подведут итоги первого Всероссийского военно-патриотического диктанта, который «Знание» провело совместно с Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодtжи «Авангард» 15 ноября, в День призывника. Лучших участников диктанта наградит директор центра «Авангард» Дарья Борисова и представитель Российского общества «Знание».

Также в этот день в студии «Знания» состоятся встречи с защитниками нашей Родины — участниками специальной военной операции, государственными деятелями, представителями сферы культуры. Ведущими программы выступит Юлия Барановская и Василий Пасечник. Параллельно программа марафона охватит ещё 9 региональных студий Общества «Знание» в разных городах страны.

С 14 по 16 декабря Общество «Знание» в Доме молодежи присоединится к работе Всероссийского студенческого форума «Твой ход», который объединит около 85 тысяч молодых людей из Москвы и регионов, 400 университетов, 800 ректоров и проректоров. В студии «Знания» спикеры и гости форума осветят актуальные для нового поколения темы, а в амфитеатре будут проходить показы фильмов, снятых просветительской организацией.

Следующим событием с участием Общества «Знание» станет I Cъезд Российского движения детей и молодежи, где соберутся свыше 1500 детей и взрослых из 89 субъектов РФ, также в программе примут участие около 2000 гостей. На повестке съезда главные вопросы движения: выбор названия, символики, определение основных направлений деятельности и программы развития. В студии «Знания» в дни съезда 18 и 19 декабря будет идти просветительская программа с интерактивными лекциями и фильмами, состоится розыгрыш подарков.

И еще одно мероприятие, где будет работать студия Общества «Знание», — это церемония вручения всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Премия создана для поощрения активных, амбициозных молодых людей, а также специалистов государственной молодёжной политики, бизнес-структур и общественных организаций, готовых делиться опытом со всей страной и содействовать процветанию России.

