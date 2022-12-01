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08:52, 1 декабря 2022Среда обитания

Долгам россиян за услуги ЖКХ предсказали рост

Эксперт Кулаков: долги россиян за ЖКУ могут превысить триллион рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

К началу 2023 года в России могут увеличится долги жителей за жилищно-коммунальные услуги. Рост задолженности за ЖКУ предсказал директор Научно-образовательного центра комплексной модернизации инфраструктуры ЖКХ Высшей школы экономики Алексей Кулаков, сообщает РИА Новости.

Специалист спрогнозировал развитие ситуации на фоне повышения тарифов на услуги ЖКХ. По словам эксперта, в начале 2023 года задолженность может превысить триллион рублей. На данный момент она достигла 804,5 миллиарда рублей, однако в декабре-феврале может повыситься на 200 миллиардов.

Кулаков уточнил, что при повышении тарифов не учитывают снижение доходов населения. Однако в трудные экономические периоды жители могут отказаться от оплаты коммуналки, чтобы приобрести еду и лекарства.

Тарифы на услуги ЖКХ поднялись на девять процентов с 1 декабря 2022 года. Индексация должна была произойти 1 июля 2023 года, однако Минэкономразвития перенесло ее на последний месяц 2022 года. Такое решение связано с прогнозом социально-экономического развития страны.

Нина Ташевская
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