В Сербии рассказали о позоре Европы

Премьер Сербии Брнабич назвала позором для ЕС реакцию Брюсселя на действия Приштины

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала позором для Евросоюза (ЕС) реакцию Брюсселя на противоправные действия Приштины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина республики.

Премьер прокомментировала назначение Приштиной в правительстве политиков, которые на последних выборах в Косове и Метохии набрали менее одного процента голосов сербов. Министром национальных общин в кабинете министров вместо подавшего в отставку лидера косовских сербов Горана Ракича был назначен Ненад Рашич.

ЕС не стал критиковать эти действия, что вызвало возмущение руководства Сербии. «Такая реакция — позор для ЕС. Мы ждали, что скажет ЕС о назначении Рашича, и дождались еще одного позорного заявления», — сказала премьер.

По ее словам, Сербия может больше не участвовать в саммитах по Западным Балканам. «Или ЕС начнет уважать ценности, которые пропагандирует, или Сербии больше нет необходимости участвовать в этом фарсе», — подчеркнула она.

Ранее Европарламент потребовал от Белграда ввести санкции против Москвы и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в ЕС.