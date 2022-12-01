В Белоруссии завершили следствие по делам уехавших из страны оппозиционеров

СК Белоруссии завершил следствие по делам Тихановской и других уехавших оппозиционеров

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил заочное следствие по делам Светланы Тихановской, Павла Латушко и других уехавших из страны оппозиционеров. Дела были переданы в прокуратуру для направления в суд, сообщила пресс-служба СК в Telegram.

«Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Тихановской, Латушко, (Ольги) Ковальковой, (Сергея) Дылевского, (Марии) Мороз — представителей так называемого координационного совета (белорусской оппозиции — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили в ведомстве.

Дела в отношении оппозиционеров были переданы генеральному прокурору.

Ранее в Белоруссии также решили заочно осудить основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, а также Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника МВД, которого подозревают в передаче служебных данных представителям белорусской оппозиции.