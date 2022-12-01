Эксперты рассказали о важности технологического суверенитета России

На круглом столе ЭИСИ обсудили важность технологического суверенитета России

В Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «Технологический суверенитет: стратегия развития России в новом мировом порядке». Как подчеркнула модератор мероприятия, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова, сегодня для России технологический суверенитет очень важен, потому что без него, на наш взгляд, невозможна ни независимость, ни развитие, ни глобальная безопасность. Так, эксперты обсудили стоящие перед страной задачи, насколько мы к ним готовы, и почему это так важно.

Технологии в современном мире оказывают ключевое влияние на глобальную безопасность, распределений труда, уровень независимости и развития страны. Именно поэтому работа над технологическим суверенитетам стала одним из самых главных приоритетов для России.

При этом важно не просто производить аналоги ушедших из страны продуктов, а создавать стратегические высокотехнологичные производства. Особое внимание этим задачам уделяет Владимир Путин — государство активно инвестирует в отечественную науку и образование, и за последние месяцы в стране уже появились уникальные разработки в разных сферах, таких как медицина, биохимия, фотоника и так далее.

Непосредственно с Конгресса молодых ученых, который сейчас проходит в «Сириусе», в дискуссии принял участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он отметил, что цели Конгресса перекликаются с курсом страны на технологический суверенитет. Так, конгресс условно разделен на три секции: первый посвящен задаче привлечь молодых ученых в науку, второй — достижениям наших исследователей и их применению в развитии нашей страны, а третий — популяризации науки.

«Сейчас у нас в стране делается много для поддержки молодых ученых: такой акцент, в частности, делается в Программе 2030. Это комплекс мер — жилье, заработная плата, интересная работа и хорошие условия», — отметил Мажуга.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил несколько важных моментов, которые стоит иметь в виду на пути к технологическому суверенитету. Он обратил внимание на тот факт, что нам нужно ценить специалистов и сделать все, чтобы прекратить их отток, а также обеспечить им все условия для того, чтобы они развивались на уровне зарубежных ученых и работать над международностью.

«Государству надо подумать о том, чтобы оплачивать нашим ученым публикации в международных журналам, помогать им оформлять за госсчет эти журналы, развивать сотрудничество со странами, которые готовы с нами сотрудничать, иначе ничего не будет. Надо понимать, что суверенитет — не синоним слова "изоляция", мы должны быть открыты миру», — подчеркнул Кузнецов.

