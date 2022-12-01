Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 1 декабря 2022Россия

Число госпитализированных после ДТП с трамваями в Новосибирске возросло

ГИБДД: водитель и три пассажира госпитализированы после ДТП с трамваями в Новосибирске

Фото: RT / Telegram

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в результате столкновения двух трамваем в Новосибирске возросло до четырех. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, госпитализированы водитель трамвая и три пассажира 1960, 1977, 1950 года рождения. Подробности их состояния не приводятся.

По факту ДТП начата прокурорская проверка. Служебную проверку проведет и мэрия города. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локотя,на данный момент известно, что какую-то дистанцию трамвай двигался без управления.

«Причина отсутствия управления — техническая либо связанная с состоянием водителя — предстоит выяснить в ходе этой служебной проверки», — сообщил он.

Авария произошла на перекрестке крупных улиц города вечером 30 ноября. Столкнулись трамваи маршрутов № 15 и № 8, которые двигались в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев. В рещультате ДТП пострадали 11 человек. По словам очевидца, один трамвай догнал второй и врезался в него. У первого транспортного средства смялась кабина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Британии объяснили ошибочность «плана Маршалла» для Украины
Азиатская страна заявила о готовности поставлять России автозапчасти
Американский телеведущий возмутился решением Байдена по Украине
В российском регионе целая семья заживо сгорела при пожаре в частном доме
Целесообразность покупки более дешевых российских машин в Казахстане оценили
Сестра невесты произнесла неожиданный тост и испортила свадьбу
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца
Медведева ответила на вопрос о личной жизни
Цукерберг раскритиковал действия Apple
Число госпитализированных после ДТП с трамваями в Новосибирске возросло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.