Число госпитализированных после ДТП с трамваями в Новосибирске возросло

ГИБДД: водитель и три пассажира госпитализированы после ДТП с трамваями в Новосибирске

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в результате столкновения двух трамваем в Новосибирске возросло до четырех. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, госпитализированы водитель трамвая и три пассажира 1960, 1977, 1950 года рождения. Подробности их состояния не приводятся.

По факту ДТП начата прокурорская проверка. Служебную проверку проведет и мэрия города. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локотя,на данный момент известно, что какую-то дистанцию трамвай двигался без управления.

«Причина отсутствия управления — техническая либо связанная с состоянием водителя — предстоит выяснить в ходе этой служебной проверки», — сообщил он.

Авария произошла на перекрестке крупных улиц города вечером 30 ноября. Столкнулись трамваи маршрутов № 15 и № 8, которые двигались в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев. В рещультате ДТП пострадали 11 человек. По словам очевидца, один трамвай догнал второй и врезался в него. У первого транспортного средства смялась кабина.