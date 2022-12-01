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09:22, 1 декабря 2022Силовые структуры

Троих россиян осудили за разбойное нападение на водителя ради его машины

На Урале подельников осудили за разбойное нападение на согласившегося их подвезти водителя

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Урале троих жителей Екатеринбурга приговорили к срокам от восьми до 19,5 года колонии строгого режима за разбойное нападение на водителя и покушение на убийство. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

По данным надзорного ведомства, ночью 20 июля 2016 года подельники, находясь на заправке, договорились напасть на водителя автомобиля «ВАЗ-21102», похитить его машину и забрать находившееся в ней имущество. После этого они подошли к мужчине и попросили подвезти их до станции Огородная, водитель согласился.

Когда они доехали до указанного адреса, один из фигурантов схватил водителя за шею и повалил на землю, а остальные стали его избивать. Каждый из них нанес жертве не менее десяти ударов, кроме того, один из подельников несколько раз прыгнул на избитого.

При этом один из нападавших решил убить водителя, чтобы тот не мог заявить на них в полицию. Несмотря на то что один из его соучастников отказался участвовать в этом преступлении, мужчина нашел в багажнике отвертку и несколько раз ударил ею водителя в шею. Думая, что тот скончался, подельники перетащили его в кусты, достали из кармана ключи от машины и скрылись на ней с места преступления.

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Елизавета Новикова
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