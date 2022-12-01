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16:45, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии назвали выгодополучателя от кризиса на Украине

Глава Минобороны Белоруссии Хренин назвал США выгодополучателем от кризиса на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США является выгодополучателем от кризиса на Украине, экономику которой они «уже поставили на колени». Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

«Выгодополучатель во всей этой истории, образовавшейся вокруг нашей страны и в мировой политике, только один, и мы все это уже видим. Это только Соединенные Штаты. (…) Они уже поставили на колени экономику Украины. Это основной на сегодняшний день выгодополучатель», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении стран НАТО и Европейского союза (ЕС) к попыткам Киева втянуть их в конфликт.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что США пытаются ослабить Россию и «поглощают» ЕС. Говоря о провокациях около границы республики, Хренин увидел в этом попытки втянуть Белоруссию в конфликт. Как утверждает министр, страна отреагирует на провокационные действия, а каким образом — «это уже наше дело».

Ранее Хренин рассказал об активной милитаризации соседних с Белоруссией стран. При этом в Минске не ждут, что против республики в ближайшее время начнется война. По его словам, белорусские силовые ведомства должны реагировать на действия соседей.

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Кристина Есикова
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