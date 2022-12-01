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10:14, 1 декабря 2022Среда обитания

Названы города России с подешевевшей «вторичкой»

SRG: в ноябре 2022 года вторичное жилье больше всего подешевело в Севастополе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В ноябре 2022 года среди городов России вторичное жилье больше всего подешевело в Севастополе — за год объекты потеряли в цене 4,24 процента. К таким выводам пришли в компании SRG, сообщает РБК.

Городом с подешевевшей «вторичкой» также назвали Москву, где квадратный метр подешевел на 2,17 процента. Топ-3 списка замкнул Калининград с отрицательной динамикой в 2,15 процента. Ниже в списке расположились Санкт-Петербург и Тверь, где жилье подешевело на 1,81 процента и 1,52 процента соответственно.

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Эксперты уточнили, что в ноябре «вторичка» подешевела в 25 из 50 городов страны с крупнейшими рынками подобного жилья. Снижение цены на протяжении трех и более месяцев подряд заметили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Ярославле, Балашихе, Калининграде, Курске и Твери.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что с начала 2022 года среди городов Подмосковья вторичное жилье больше всего подешевело в Кубинке — квадратный метр стал стоить меньше на пять процентов. Вторую строчку рейтинга заняла Ивантеевка, топ-3 списка замкнуло Голицыно.

Нина Ташевская
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